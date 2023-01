Finale du Trophée des As Arles, 8 octobre 2023, Arles .

Finale du Trophée des As

1 Rond-point Des Arènes L’ Amphithéâtre romain Arles Bouches-du-Rhône L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes

2023-10-08 – 2023-10-08

Arles

Bouches-du-Rhône

Avec la Cocarde d’Or, elle est la course la plus importante de la saison taurine. Elle se déroule en alternance à Nîmes et à Arles.



En 2022, la finale des As s’est déroulée dans les arènes de Nîmes : Zakaria Katif remporte la 71e édition du trophée des As et Derrick, de la manade Nicollin, est élu Biou d’or 2022.



Qui seront les suivants ?

Le Trophée des As récompense le meilleur raseteur de la saison de course camarguaise. Le trophée est créé en 1952 par Georges Thiel, Marius Gardiol et Paul Laurent.

Arènes d’Arles – Ludi Organisation

