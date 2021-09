Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Finale du Trophée des As Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Arles Bouches-du-Rhône Vedettes des arènes : le taureau dans sa robe noire et les “raseteurs”, tout de blanc vêtus… Leur mission : arracher à l’aide d’un “raset” (crochet), la cocarde maintenue sur le front de la bête par une ficelle passée autour de ses cornes, décorée de “glands”. En piste : six taureaux courant chacun quinze minutes, tentent de résister aux assauts des raseteurs … Le Trophée des As récompense depuis plus de 60 ans déjà, le meilleur raseteur de la saison de course camarguaise. contact@arenes-arles.com +33 891 70 03 70 http://www.arenes-arles.com/ Vedettes des arènes : le taureau dans sa robe noire et les “raseteurs”, tout de blanc vêtus… Leur mission : arracher à l’aide d’un “raset” (crochet), la cocarde maintenue sur le front de la bête par une ficelle passée autour de ses cornes, décorée de “glands”. En piste : six taureaux courant chacun quinze minutes, tentent de résister aux assauts des raseteurs … dernière mise à jour : 2021-08-31 par

