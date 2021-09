Arles Amphithéâtre (Les arènes) Arles, Bouches-du-Rhône Finale du trophée des As Amphithéâtre (Les arènes) Arles Catégories d’évènement: Arles

La grande finale du Trophée des As, compétition phare de la course camarguaise, a lieu dimanche 10 octobre à 15 heures dans les arènes d’Arles. Si le titre suprême semble tendre les bras au raseteur Vincent Marignan, les Arlésiens Joachim Cadenas et Youssef Zekraoui devraient assurer le spectacle. Côté taureaux, on retrouvera les meilleurs cocardiers de la saison : Rubicon (Cuillé), Chicharito (Caillan), Trancardel (Bon), Muiron (Ternen), Marlou (Laurent), Charron (Rouquette) et Boumian (Nicollin). La course sera précédée de la traditionnelle capelado, et d’autres festivités seront programmées dès la veille, samedi 11 octobre, avec une Roussataio et des abrivados dans les rues d’Arles ainsi que la finale des courses de la ligue Provence, avec les raseteurs stagiaires à 15h aux arènes. Course camarguaise Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

