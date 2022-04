FINALE DU TREMPLIN V AND B FEST Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Après plus de 250 concerts dans 100 magasins V and B en France, et l’arrivée dans le TOP 90, puis TOP 30 puis TOP 6… il est temps d’élire le GRAND GAGNANT de ce TREMPLIN musical ! Le 14 mai 2022, les 6 artistes sélectionnés se produiront en concert LIVE (25 min chacun) lors d’une soirée spéciale. A la clé pour le grand gagnant ? L’ouverture du prochain V and B Fest’ Gratuit, réservation souhaitée sur : https://my.weezevent.com/tremplin-v-and-b-fest-2022 Assistez à la grande FINALE du Tremplin V and B Fest’ le 14 mai à l’Espace Saint Fiacre de Château-Gontier, en Mayenne contact@vandbfest.fr https://vandbfest.fr/tremplin/ Après plus de 250 concerts dans 100 magasins V and B en France, et l’arrivée dans le TOP 90, puis TOP 30 puis TOP 6… il est temps d’élire le GRAND GAGNANT de ce TREMPLIN musical ! Le 14 mai 2022, les 6 artistes sélectionnés se produiront en concert LIVE (25 min chacun) lors d’une soirée spéciale. A la clé pour le grand gagnant ? L’ouverture du prochain V and B Fest’ Gratuit, réservation souhaitée sur : https://my.weezevent.com/tremplin-v-and-b-fest-2022 Quai Docteur Georges Lefèvre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne

