FINALE DU TREMPLIN ORIZON SUD Makeda Marseille, mercredi 27 mars 2024.

FINALE DU TREMPLIN ORIZON SUD ♫♫♫ Mercredi 27 mars, 19h30 Makeda Gratuit sur réservation

Début : 2024-03-27T19:30:00+01:00 – 2024-03-27T23:59:00+01:00

Venez assister à la grande finale de la 14ème édition du tremplin Orizon Sud!

Le jury a finalement tranché parmi les 10 talentueux groupes qui ont foulé la scène mercredi 28 et jeudi 29 février lors des demi-finales : Retrouvez Jon Onj, S.H.A, Yeuze Low et Appolonie sur la scène du Makeda pour la finale.

On vous attend nombreux pour découvrir et soutenir vos artistes favoris ! Et c’est gratuit !

