Finale du tremplin musique actuelle de la Fête de la Morue Salle Delteil Bègles, samedi 17 février 2024.

Finale du tremplin musique actuelle de la Fête de la Morue Concerts des 4 finalistes + invitée Alma Mango Samedi 17 février, 19h00 Salle Delteil Gratuit, ouvert à toutes et tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T19:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-17T19:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:59:00+01:00

La Ville de Bègles a confié à Larsène de l’association Amicale Laïque, et Balterno ! Production, l’organisation de deux tremplins pour l’animation musicale de la Fête de la Morue. L’idée est de mettre en lumière des artistes amateurs locaux lors de cet évènement et aussi de les accompagner à la professionnalisation grâce au soutien des partenaires.

Quatre groupes de musiques actuelles ont été sélectionnés et s’affronteront le samedi 17 février à 19h à la salle Delteil.

Moynot & The Willies (rock)

Hakim (rap)

Sexy Metro Driver (rock pop)

Tofy & Poppets (pop soul-reggae)

Cette finale du tremplin permettra au jury de définir les deux groupes lauréats qui se produiront à la Fête de la Morue cet été ils performeront sur les deux soirs en première partie sur la place du Bicentenaire.

L’artiste, Almä-Mango, prolongera la soirée par un concert.

Buvette et restauration sur place.

Cette soirée est gratuite et ouverte à toutes et tous.

Salle Delteil Rue du 11 novembre 33130 Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 94 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-begles.fr »}]

concerts gratuit

Ville de Bègles