Finale du tremplin « Musicalagos » Lons, 5 mars 2022

Jam Pub 8 Avenue André-Marie Ampère Lons

2022-03-05

Lons Pyrénées-Atlantiques Lons

EUR 5 De la musique, du show, du partage, un bar chaleureux, oui, exit les jours interrogatifs, laissons le bonheur rentrer par les oreilles !

Les pépites 18carats locales, avouons-le, ont toujours le chic pour choisir un nom de groupe. Quand au choc, il est tout simplement dans leur musique. Pas de chichi, juste du bon son.

– “The Deweys” : coiffez votre Stetson pour partager cette fantastique chevauchée rock folk du far west américain

– « Psoadby » : rock comme racine, métal comme influence, un groupe aux compositions vivifiantes et reprises impeccables. Rooooockissime

– « LesMicho » : la pop attraction acoustique ! Des chansons françaises personnelles et percutantes.

– « The Wooden Pearls » : bénis des Dieux de la Brit pop et du rock alternatif, ils composent textes contemporains et musique qui dégaine

+33 5 59 61 85 58

Jam Pub 8 Avenue André-Marie Ampère Lons

