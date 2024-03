Finale du tremplin mucial Centre culturel C2 Torcy, vendredi 22 mars 2024.

Dans le cadre du Musicalium Festival 2024, nous organisons la finale du tremplin qui permettra à un groupe émergent de se produire en 1re partie de la tête d’affiche du Musicalium Festival le samedi 29 juin. Lors de cette finale, un jury sélectionnera le gagnant d’après plusieurs critères musicaux. Le public sera associé à cette sélection puisque les applaudissements seront mesurés en db et ils compteront dans la note finale.

Les trois groupes en lice sont

– Destroy Everything You Touch, Electro Rock

D-E-Y-T synthétise les genres qui ont forgé la culture musicale de ses membres. Un style unique fusionnant l’énergie du rock aux synthes d’inspiration new wave, dans lequel les atmosphères sombres transcendent les mélodies pop. C’est aussi l’aboutissement d’une expérience de plus de dix ans acquise en studio et sur scène et la volonté d’un projet reflétant plusieurs aspects de ces quatre personnalités.

– Phare pop rock chanson française

Si on leur demande d’aborder leur univers, ces quatre artistes nous parlent d’une balade entre ciel et terre, berce´e par les embruns et les remous lointains d’une mer déchaînée qui laisse apparaître au loin le calme d’une île paisible… Le plus simple est donc de les écouter ! On retrouve alors un style propre et un mélange d’influences qui rappellent de jolis noms tels que la Rue Ketanou, Saez, Manu Chao, Cali, Dub Inc, Foals ou encore les Pink Floyd.

Phare c’est donc une aventure musicale joyeuse où se mêlent amitié, passion commune pour la scène et l’adrénaline qu’elle procure, un goût pour les mots et pour les histoires qui redonnent vie. Phare, c’est un rêve de gamins, une envie folle d’oser l’aventure pour transmettre son énergie positive. Phare c’est la formation d’un équipage de 4 amis qui s’embarquent pour un grand voyage.

– Terreur Twist

Fusion entre Dick Dale, Judas Priest et Evil Dead !!

Nous décrirons leur musique comme du Surf Metal Horrifique !!!

Au programme ambiance sixties, films de série B, horreur potache, le tout baignant dans la Reverb, les rafales de double grosse caisse & Riffs mitraillettes !!

On peut aussi entendre des dialogues et ambiances tirés du meilleur et du pire des films d’horreur !!

Formé en Janvier 2020 initialement en trio, le groupe est aujourd’hui composé de 4 musiciens Anne (basse) Manu (guitare) Guillaume (guitare) et Philippe (batterie).

Pendant cette soirée qui s’annonce très festive, une tombola sera proposée au public afin de faire gagner 2 personnes, qui recevront chacune une place gratuite pour la soirée de leur choix lors du Musicalium Festival ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22 23:00:00

Centre culturel C2 2 rue Jean Vilar

Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musicalium@orange.fr

