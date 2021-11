Levens Auditorium "Joseph RAYBAUD" LEVENS 06670 Alpes-Maritimes, Levens Finale du premier tour des Petits champions de la lecture Auditorium « Joseph RAYBAUD » LEVENS 06670 Levens Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Auditorium « Joseph RAYBAUD » LEVENS 06670, le vendredi 21 janvier 2022 à 08:30 200 places dans l’auditorium, 30 places dans la bibliothèque, 30 places dans la salle St Guiron et 30 places dans le hall.

Finale du premier tour des Petits champions de la lecture. Environ 200 enfants participent à cet évènement dans l’auditorium « Joseph RAYBAUD » de LEVENS. Auditorium « Joseph RAYBAUD » LEVENS 06670 Place de la République LEVENS Levens Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T08:30:00 2022-01-21T16:30:00

