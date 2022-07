Finale du festival des bastides enchantées Assat, 27 août 2022, Assat.

Finale du festival des bastides enchantées

Plaine de loisirs des berges du Lagoin Route du Bois Assat Pyrénées-Atlantiques Route du Bois Plaine de loisirs des berges du Lagoin

2022-08-27 – 2022-08-27

Assat

Pyrénées-Atlantiques

Pour la finale du 7e festival des bastides enchantées, les six chorales retenues lors des concerts de sélection interpréteront deux chants choisis par le public et un chant de leur choix. Le jury final, composé de représentants des bastides accueillantes (Lestelle-Bétharram, Navarrenx, Labastide-Villefranche, Montaut, Tardets-Sorholus et Vielleségure) ainsi que de personnes faisant autorité en matière de chant, déterminera le groupe vainqueur de l'année.

