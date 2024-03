Finale du concours de poésie Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, vendredi 22 mars 2024.

Finale du concours de poésie Dans le cadre du Printemps des poètes Vendredi 22 mars, 18h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Entrée libre

Dans le cadre du Printemps des poètes, les bibliothèques de Bordeaux ont organisé du 2 janvier au 9 mars un concours de poésie sur le thème national de la grâce, ouvert à toutes et à tous à partir de 8 ans dans deux catégories : 8-14 ans et 15 ans et plus.

Au programme de la soirée : proclamation des résultats, lecture des poèmes sélectionnés, cadeaux, discussions poétiques…

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/printemps-des-poetes »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

