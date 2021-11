Argent-sur-Sauldre Etang du Puits Argent-sur-Sauldre, Cher Finale du Championnat Manche Est “ILCA” 2021 Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Argent-sur-Sauldre

Finale du Championnat Manche Est "ILCA" 2021

du samedi 13 novembre au dimanche 14 novembre à Etang du Puits

du samedi 13 novembre au dimanche 14 novembre à Etang du Puits

Pour sa quatrième année consécutive le Comité Départemental de Voile du Loiret associant les clubs : ASPTT Orléans Voile, Cercle de la Voile du Centre et USM Montargis organise une régate nationale comptant pour le championnat Manche EST ILCA. Les meilleurs skippers régionaux en dériveur solitaire olympique ILCA s’affronteront de nouveau, lors de la finale après 4 épreuves nationales. Le Cercle de la Voile du Centre accueillera cette compétition sur son plan d’eau de l’étang du Puit, situé en Sologne à proximité de Cerdon du Loiret. Les courses s’enchaîneront sur 2 journées, le samedi 13 novembre de 14 h 30 a 17 h 30, puis le dimanche 14 novembre de 10 h à 15 h 30. Cette épreuve soutenue par le Conseil Départemental du Loiret et la ville d’Orléans sera commentée afin de mieux comprendre les enjeux et l’évolution du classement récompensé par la proclamation des résultats dimanche après -midi. Comité départemental de Voile du Loiret Etang du Puits Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Cher

