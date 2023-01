Finale du Championnat de Football Américain Nice Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Finale du Championnat de Football Américain Nice, 12 février 2023, Nice . Finale du Championnat de Football Américain 5 Promenade des Anglais Hard Rock Cafe Nice Nice Alpes-Maritimes Hard Rock Cafe Nice 5 Promenade des Anglais

2023-02-12 22:00:00 22:00:00 – 2023-02-12

Hard Rock Cafe Nice 5 Promenade des Anglais

Nice

Alpes-Maritimes Venez vibrer au rythme d’une soirée exceptionnelle à l’heure Américaine pour célébrer l’évènement sportif mondial le plus médiatisé de l’année ! +33 4 93 62 71 80 http://www.hardrock.com/ Hard Rock Cafe Nice 5 Promenade des Anglais Nice

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Nice Alpes-Maritimes Hard Rock Cafe Nice 5 Promenade des Anglais Ville Nice lieuville Hard Rock Cafe Nice 5 Promenade des Anglais Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Finale du Championnat de Football Américain Nice 2023-02-12 was last modified: by Finale du Championnat de Football Américain Nice Nice 12 février 2023 5 Promenade des Anglais HARD ROCK CAFE NICE Nice Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes