Finale du Cavalassur Top Ten Pro & Amateur

Finale du Cavalassur Top Ten Pro & Amateur, 11 novembre 2022, . Finale du Cavalassur Top Ten Pro & Amateur



2022-11-11 – 2022-11-13 Le Pôle International du Cheval Longines – Deauville accueille la finale du circuit Cavalassur Top Ten, réunissant les meilleurs cavaliers professionnels et amateurs nationaux. Les engagés s’élancent sur la piste du grand manège et rivalisent dans une quinzaine épreuves nationales. Le Pôle International du Cheval Longines – Deauville accueille la finale du circuit Cavalassur Top Ten, réunissant les meilleurs cavaliers professionnels et amateurs nationaux. Les engagés s’élancent sur la piste du grand manège et rivalisent dans… Le Pôle International du Cheval Longines – Deauville accueille la finale du circuit Cavalassur Top Ten, réunissant les meilleurs cavaliers professionnels et amateurs nationaux. Les engagés s’élancent sur la piste du grand manège et rivalisent dans une quinzaine épreuves nationales. dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville