Venez assister à **l’épreuve finale du 15e Concours International de Piano d’Orléans** qui aura lieu le **10 avril 2022 à 15h au Théâtre d’Orléans**, où les 3 finalistes s’affronteront en commençant par la _Passacaille pour Tokyo_ de Philippe Manoury, accompagnés par le célèbre **Ensemble intercontemporain**, dirigé par Julien Leroy ! Le programme se complète d’une œuvre composée entre 1915 et 1930 et d’un «encore». _Les épreuves et annonces de résultats pourront commencer après l’horaire indiqué en fonction du déroulement du concours. Pour les horaires détaillés, merci de consulter notre site internet._ _L’accueil du public se fera selon les règles sanitaires en vigueur._

Tarifs : entre 5 et 25€

