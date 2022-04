Finale des Rencontres internationales d’éloquence et de débat francophone Institut Français du Togo, 16 avril 2022, Lomé.

Institut Français du Togo, le samedi 16 avril à 18:00

Après une édition en ligne en juin 2020 dans le cadre du cinquantenaire de la francophonie, l’institut français du Togo accueille en présentiel du 14 au 16 avril 2022, la seconde édition du plus preprestigieux évènement d’éloquence et de débat structuré en Afrique, les rencontres internationales d’éloquence et de débat Francophone (RIDEF) autour du thème . Les RIDEF sont un cadre d’échange et de transmission des valeurs de dialogue et de solidarité permettant aux jeunes francophones d’appréhender les grands enjeux actuels et d’exprimer en langue française leurs visions creatives du monde. Les lauréats des prestigieuses compétitions nationales d’éloquence du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Niger, de la RD Congo et du Togo croiseront les mots au rythme des épreuves de débats structurés sous format parlementaire et de plaidoiries lors de la Grande Soirée Francophone d’Eloquence le samedi, 16 avril 2022 à 18h à l’institut Français du Togo.

Entrée libre sur réservation

La jeunesse et les défis d’une francophonie durable

Institut Français du Togo Avenue de Gaulle Lomé Quartier Administratif



