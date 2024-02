Finale départementale Buzz Booster + Open Flow Keda + Mel + Nzlly Le Club, La Nouvelle Vague Saint-Malo, vendredi 23 février 2024.

Buzz Booster détecte et accompagne les artistes rap de toute la France.

Un jury constitué de professionnels de la musique a étudié toutes les candidatures reçues au mois de janvier 2024 afin de sélectionner plusieurs artistes pour la seconde étape l’évaluation scénique. C’est KEDA, MEL et NZLLY qui ont été choisi·es !

Cette finale départementale permettra de choisir l’artiste du 35 pour la finale Bretagne qui aura lieu le 12 avril à l’Echonova à Vannes !

+ d’infos.

Les finalistes régionaux seront accompagné·es jusqu’à la finale nationale pour tenter leur chance. A la clé une aide à la production d’une valeur supérieure à 15 000 euros, la chance de se produire sur plusieurs scènes, un contrat de distribution et de la médiatisation.

En ouverture de la finale départementale, de 19h à 20h30, le traditionnel Open Flow aura lieu avec Da Titcha et DJ CLB !

La Nouvelle Vague s’associe à Bonjour Minuit (22), le Sew (29), l’Echonova (56) et à la nouvelle antenne régionale Buzz Booster pour renforcer l’accompagnement des rappeurs et rappeuses émergentes.

Au-delà des actions déjà menées (open mic, premières parties locales etc.), cette coopération a pour objectif de faciliter la circulation des artistes sur le territoire breton et de mieux les accompagner vers la professionnalisation (conseils et suivi, résidence, coaching, mise en réseau avec des professionnel·les etc.). Ce projet est soutenu dans le cadre de la convention de partenariat Région Bretagne / Drac Bretagne et CNM appel à projet coopération entre acteurs des musiques actuelles

KEDA

Keda explore sans retenue les excès de la fête et de la technologie ainsi que leurs dérives à travers sa musique teintée de rage, hyperpop et d’électro.

De la paranoïa à la tristesse, en passant par l’euphorie et la rage, ses paroles crues reflètent les excès de sa génération. Dans un véritable jeu de miroirs, Keda dépeint sans tabou les facettes sombres de notre société, nous invitant à fuir ce qui nous nuit le plus, et parfois, ce qui nous fait le plus de mal, nous-même.

MEL

Né d’une période tumultueuse dans l’industrie musicale, MEL propose aujourd’hui des sonorités qui gravite entre électro et pop alternative. Une performance scénique qui mêle un chant auto-tuné et technique brut, viennent compléter l’univers singulier de l’artiste.

Cette expérience auditive qui dépeint son histoire, soutenue par un spectacle lumineux, devient un voyage sensoriel complet.

NZLLY

NZLLY, jeune musicien autodidacte, baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Maîtrisant à la fois le piano et la guitare, il s’exprime à travers la production d’instrumentales dans des genres variés tels que le rap, la soul, le funk et l’électro. Sa créativité est alimentée par sa passion pour le rock et la house, ce qui lui permet de fusionner un large éventail d’influences musicales.

NZLLY est à la fois un artiste et un beatmaker, il a collaboré avec des artistes reconnus tels que Khali, Tuerie, Chily et Leone pour créer des œuvres musicales uniques et captivantes. .

Le Club, La Nouvelle Vague La Découverte

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne info@lanouvellevague.org

