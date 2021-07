Finale de Made in 92 Espace Landowski, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Boulogne-Billancourt.

Finale de Made in 92

Espace Landowski, le jeudi 8 juillet à 19:00

Soutenue par le Département des Hauts de Seine, rassemblant l’ensemble des acteurs de l’entrepreneuriat, le concours des jeunes entreprises Made in 92 sélectionne et met en lumière les plus talentueux jeunes entrepreneurs des Hauts-de-Seine. Entrainement aux concours, mise en relation et dotation aux lauréats, font de ce concours un levier d’attractivité pour le territoire. Ainsi, 7 prix attribués par un jury d’experts et du territoire, seront remis assortis de dotations financières. La Grande Soirée finale proposera aussi aux participants de s’inspirer du parcours des finalistes, éclairés par de Grands Témoins et partenaires d’exception de la Création d’entreprise : les 20 finalistes sélectionnés lors des 2 demi-finales Nord et Sud défendront leur projet, « en vrai », sous forme de pitchs, devant l’ensemble du public. Les internautes et le public décerneront eux aussi à l’issue des pitchs, 2 prix parmi les demi-finalistes et finalistes.

Sur inscription

Rendez-vous incontournable de la scène entrepreneuriale des Hauts-de-Seine, placé cette année sous le thème « Entreprendre dans la tempête »

Espace Landowski 28 avenue André Morizet, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Silly-Galliéni Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T19:00:00 2021-07-08T21:00:00