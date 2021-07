Vire Normandie Vire Normandie Calvados, Vire Normandie Finale de l’Euro 2020 sur écran géant à Vire Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Finale de l’Euro 2020 sur écran géant à Vire Vire Normandie, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Vire Normandie. Finale de l’Euro 2020 sur écran géant à Vire 2021-07-11 21:00:00 – 2021-07-11 Vire Place du petit marché

Vire Normandie Calvados Vire Normandie La ville de Vire retransmet sur écran géant la finale de l’euro 2020 sur la place du petit marché. La ville de Vire retransmet sur écran géant la finale de l’euro 2020 sur la place du petit marché. +33 2 31 66 66 44 La ville de Vire retransmet sur écran géant la finale de l’euro 2020 sur la place du petit marché. dernière mise à jour : 2021-06-30 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Étiquettes évènement : Autres Lieu Vire Normandie Adresse Vire Place du petit marché Ville Vire Normandie lieuville 48.83777#-0.88896