Finale de la Coupe du Monde ICF de Canoë Kayak Slalom Bizanos Bizanos
Finale de la Coupe du Monde ICF de Canoë Kayak Slalom Bizanos, 11 septembre 2021, Bizanos.
Finale de la Coupe du Monde ICF de Canoë Kayak Slalom 2021-09-11 – 2021-09-11 Stade d’Eaux Vives Pau Pyrénées Avenue de l’Yser
Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos
Samedi 11 septembre : Demi-finales et finales Slalom, Kayak / Entrainements Slalom Extrême
9h00 – 10h00 : Demi-Finale Kayak Dame
10h05 – 11h25 : Demi-Finale Kayak Homme
12h00 – 12h35 : Finale Kayak Dame
12h40 – 13h15 : Finale Kayak Homme
13h15 – 13h45 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général
15h30 – 17h30 : Entrainements officiels Slalom Extrême
Samedi 11 septembre : Demi-finales et finales Slalom, Kayak / Entrainements Slalom Extrême
9h00 – 10h00 : Demi-Finale Kayak Dame
10h05 – 11h25 : Demi-Finale Kayak Homme
12h00 – 12h35 : Finale Kayak Dame
12h40 – 13h15 : Finale Kayak Homme
13h15 – 13h45 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général
15h30 – 17h30 : Entrainements officiels Slalom Extrême
Samedi 11 septembre : Demi-finales et finales Slalom, Kayak / Entrainements Slalom Extrême
9h00 – 10h00 : Demi-Finale Kayak Dame
10h05 – 11h25 : Demi-Finale Kayak Homme
12h00 – 12h35 : Finale Kayak Dame
12h40 – 13h15 : Finale Kayak Homme
13h15 – 13h45 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général
15h30 – 17h30 : Entrainements officiels Slalom Extrême
Parc Aquasports
dernière mise à jour : 2021-08-30 par