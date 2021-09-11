Finale de la Coupe du Monde ICF de Canoë Kayak Slalom Bizanos, 11 septembre 2021, Bizanos.

Finale de la Coupe du Monde ICF de Canoë Kayak Slalom 2021-09-11 – 2021-09-11 Stade d’Eaux Vives Pau Pyrénées Avenue de l’Yser
Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos

  Samedi 11 septembre : Demi-finales et finales Slalom, Kayak / Entrainements Slalom Extrême

9h00 – 10h00 : Demi-Finale Kayak Dame
10h05 – 11h25 : Demi-Finale Kayak Homme
12h00 – 12h35 : Finale Kayak Dame
12h40 – 13h15 : Finale Kayak Homme
13h15 – 13h45 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général
15h30 – 17h30 : Entrainements officiels Slalom Extrême

Samedi 11 septembre : Demi-finales et finales Slalom, Kayak / Entrainements Slalom Extrême

9h00 – 10h00 : Demi-Finale Kayak Dame
10h05 – 11h25 : Demi-Finale Kayak Homme
12h00 – 12h35 : Finale Kayak Dame
12h40 – 13h15 : Finale Kayak Homme
13h15 – 13h45 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général
15h30 – 17h30 : Entrainements officiels Slalom Extrême

Samedi 11 septembre : Demi-finales et finales Slalom, Kayak / Entrainements Slalom Extrême

9h00 – 10h00 : Demi-Finale Kayak Dame
10h05 – 11h25 : Demi-Finale Kayak Homme
12h00 – 12h35 : Finale Kayak Dame
12h40 – 13h15 : Finale Kayak Homme
13h15 – 13h45 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général
15h30 – 17h30 : Entrainements officiels Slalom Extrême

Parc Aquasports

dernière mise à jour : 2021-08-30 par