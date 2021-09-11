Bizanos Bizanos Bizanos, Pyrénées-Atlantiques Finale de la Coupe du Monde ICF de Canoë Kayak Slalom Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: Bizanos

Pyrénées-Atlantiques

Finale de la Coupe du Monde ICF de Canoë Kayak Slalom Bizanos, 11 septembre 2021, Bizanos. Finale de la Coupe du Monde ICF de Canoë Kayak Slalom 2021-09-11 – 2021-09-11 Stade d’Eaux Vives Pau Pyrénées Avenue de l’Yser

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos Samedi 11 septembre : Demi-finales et finales Slalom, Kayak / Entrainements Slalom Extrême 9h00 – 10h00 : Demi-Finale Kayak Dame

10h05 – 11h25 : Demi-Finale Kayak Homme

12h00 – 12h35 : Finale Kayak Dame

12h40 – 13h15 : Finale Kayak Homme

13h15 – 13h45 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général

15h30 – 17h30 : Entrainements officiels Slalom Extrême Samedi 11 septembre : Demi-finales et finales Slalom, Kayak / Entrainements Slalom Extrême 9h00 – 10h00 : Demi-Finale Kayak Dame

10h05 – 11h25 : Demi-Finale Kayak Homme

12h00 – 12h35 : Finale Kayak Dame

12h40 – 13h15 : Finale Kayak Homme

13h15 – 13h45 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général

15h30 – 17h30 : Entrainements officiels Slalom Extrême Samedi 11 septembre : Demi-finales et finales Slalom, Kayak / Entrainements Slalom Extrême 9h00 – 10h00 : Demi-Finale Kayak Dame

10h05 – 11h25 : Demi-Finale Kayak Homme

12h00 – 12h35 : Finale Kayak Dame

12h40 – 13h15 : Finale Kayak Homme

13h15 – 13h45 : Cérémonie des médailles Coupe du Monde Pau et Classement général

15h30 – 17h30 : Entrainements officiels Slalom Extrême Parc Aquasports dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bizanos, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bizanos Adresse Stade d'Eaux Vives Pau Pyrénées Avenue de l'Yser Ville Bizanos lieuville 43.28644#-0.35893