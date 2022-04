FINALE DE FRANCE BILLARD ARTISTIQUE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

FINALE DE FRANCE BILLARD ARTISTIQUE Pézenas, 27 mai 2022, Pézenas. FINALE DE FRANCE BILLARD ARTISTIQUE Pézenas

2022-05-27 10:00:00 – 2022-05-27 19:00:00

Pézenas Hérault Pézenas Finale de france billard artistique masters. 8 meilleurs joueurs français , participation d’un triple champion du monde, d’un recordman de la meilleure moyenne mondiale et du champion de france en titre. entrée gratuite. organisé par le billard club piscénois. Finale de france billard artistique masters. 8 meilleurs joueurs français , participation d’un triple champion du monde, d’un recordman de la meilleure moyenne mondiale et du champion de france en titre. entrée gratuite. organisé par le billard club piscénois. +33 4 67 98 34 91 Finale de france billard artistique masters. 8 meilleurs joueurs français , participation d’un triple champion du monde, d’un recordman de la meilleure moyenne mondiale et du champion de france en titre. entrée gratuite. organisé par le billard club piscénois. Pézenas

dernière mise à jour : 2022-04-17 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pézenas Autres Lieu Pézenas Adresse Ville Pézenas lieuville Pézenas Departement Hérault

Pézenas Pézenas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezenas/

FINALE DE FRANCE BILLARD ARTISTIQUE Pézenas 2022-05-27 was last modified: by FINALE DE FRANCE BILLARD ARTISTIQUE Pézenas Pézenas 27 mai 2022 Hérault Pézenas

Pézenas Hérault