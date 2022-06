Finale de coupe de France beach volley (- de 18 ans) Lescar Lescar Catégories d’évènement: 64230

Lescar

Finale de coupe de France beach volley (- de 18 ans) Lescar, 11 juillet 2022, Lescar. Finale de coupe de France beach volley (- de 18 ans) Plateau Sportif Jacques Monod Chemin de Beneharnum Lescar

2022-07-11 09:00:00 – 2022-07-13 19:00:00 Plateau Sportif Jacques Monod Chemin de Beneharnum

Lescar 64230 EUR 0 0 FINALES DE COUPE DE France DE BEACH VOLLEY CATEGORIE MOINS DE 18 ANS FILLES ET GARCONS

AVEC LA PARTICPATION D UNE EQUIPE DU LPVB GARCONS

ORGANISATION LESCAR PROMOTION VOLLEY BALL FFBV

Plateau Sportif Jacques Monod Chemin de Beneharnum Lescar

