Chavanay Chavanay Chavanay, Loire Finale de championnat de France de Joutes Chavanay Chavanay Catégories d’évènement: Chavanay

Loire

Finale de championnat de France de Joutes Chavanay, 28 août 2021, Chavanay. Finale de championnat de France de Joutes 2021-08-28 – 2021-08-29 rue du Chirat Bassin de la serve

Chavanay Loire Chavanay EUR 5 5 Méthodes Lyonnaise et Givordine. Il est à noter une jauge de 2500 personnes par jour. Dés que la jauge est atteinte, les entrées ferment. Il n’y a pas de possibilité de réserver. mairie.chavanay@wanadoo.fr +33 4 74 87 23 09 http://www.villedechavanay.free.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Chavanay, Loire Autres Lieu Chavanay Adresse rue du Chirat Bassin de la serve Ville Chavanay lieuville 45.41334#4.73129