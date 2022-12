FINALE COUPE RÉGIONALE DE CYCLO-CROSS La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe La Ferté-Bernard La finale de la coupe régionale de cyclo-cross se tiendra à la base de loisirs de La Ferté-Bernard. Course « minimes H/F » à 12h. Course « cadets H/F » à 13h. Course « juniors hommes » et « femmes J.S » à 14h. Course « seniors espoirs hommes » à 15h30. +33 6 63 96 44 32 Base de Loisirs – Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard

