Finale Coupe de France Enduro VTT Les Houches, 18 septembre 2021, Les Houches. Finale Coupe de France Enduro VTT 2021-09-18 – 2021-09-19 Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion

Les Houches Haute-Savoie vendredi : retrait des dossards de 18h à 22h30



Samedi : jour de course 1, reconnaissances et spéciales chronométrées



Dimanche : jour de course 2, reconnaissances et spéciales chronométrées



Localisation du paddock : Les Chavants – les Houches club@chamonixsport.com +33 4 50 53 11 57 https://www.chamonixsport.com/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

