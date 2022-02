Finale concours MA THÈSE EN 180 SECONDES de l’Université Paris-Saclay CentraleSupélec bâtiment Breguet – amphi Janet, 15 mars 2022, Gif-sur-Yvette.

CentraleSupélec bâtiment Breguet – amphi Janet, le mardi 15 mars à 18:30

tte), pour découvrir et écouter les finalistes de l'Université Paris-Saclay du concours Ma thèse en 180 secondes. Événement gratuit et ouvert à tous ! Les 13 finalistes auront 180 secondes pas une de plus pour présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, au public. Chaque doctorant ou doctorante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l'appui d'une seule diapositive ! La finale sera retransmise en direct et en streaming sur la page Youtube de l'Université Paris-Saclay et sa page Facebook. Réservation obligatoire : [Billetterie](https://widget.weezevent.com/ticket/E813871/?code=42858&locale=fr-FR&width_auto=1&color_primary=00AEEF) Finale animée par Daniel Fiévet.

Gratuit – inscriptions obligatoire

180 secondes pas une de plus pour vous convaincre et pour gagner sa place en finale nationale !

CentraleSupélec bâtiment Breguet – amphi Janet 3 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



2022-03-15T18:30:00 2022-03-15T22:00:00