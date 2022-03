Finale Concours de Chant “Talents de Voix” Jaillans Jaillans Catégories d’évènement: Drôme

Finale Concours de Chant “Talents de Voix” Jaillans, 9 avril 2022, Jaillans. Finale Concours de Chant “Talents de Voix” La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille Jaillans

2022-04-09 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-09 La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille

Jaillans Drôme Jaillans EUR Finale du Concours de Chants

19h Début du concours

19h30 repas

Après le concours grande soirée dansante années 80 avec le groupe Black Panda



Réservation conseillée – En vente à l’office de tourisme de Romans La Bonne Ambiance 45 Rue de la Jaille Jaillans

