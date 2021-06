Aix-en-Provence 6Mic Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Finale Class’EuRock 2021 / BIGA*RANX 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Cap sur la Finale Class’EuRock 2021!! Retour heureux du grand concert des Lauréats Class’Eurock après l’annulation de 2020. Cette année, nos 8 groupes investiront la grande salle du 6MIC pour montrer au public le fruit de leur travail. Un grand moment de musiques live en perspective parrainé par la figure de proue du Vapor-Reggae, le talentueux Biga* Ranx ! La cerise sur le gâteau ? Un concert totalement gratuit ! Nous mettrons prochainement les places en ligne, soyez (très) vifs, la jauge sera limitée ! Cependant, protocole sanitaire oblige, il y aura quelques règles à respecter: – Concert assis – Horaire d’ouverture des portes : 15 h 30 – Début du concert 16h30 – Toute sortie définitive – Masques FFP2 obligatoires (fournis par l’organisation). – Couvre-feu ——————————————— Soyez sur les starting block pour venir écouter Biga* Ranx et nos Lauréats Class’EuRock 2021 en concert très privé ! Du Mardi 15 au Samedi 19 Juin, chaque soir, nous mettrons en ligne 50 places gratuites pour assister à la finale Class’EuRock le 20 Juin prochain en direct du 6MIC ! Guettez bien l’onglet billetterie sur notre site: [http://www.aixqui.fr/billetterie-2/](http://www.aixqui.fr/billetterie-2/)

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence

2021-06-20T15:30:00 2021-06-20T22:30:00

