Plougonvelin Finistère La finale du championnat d’aviron de mer se termine par la finale à Plougonvelin avec environ 200 rameurs sur le site.

Les rameurs viennent s’affronter sur bateau individuel, en double ou en quatre barré. Les parcours se situent dans la baie de Bertheaume avec les départs et arrivée sur la plage du Trez Hir.

Les régates sont visibles du Fort de Bertheaume ou autre point en hauteur sur la côte de la baie. Venez rencontrer les rameurs sur la plage du Trez Hir où musique, rafraichissements et crêpes vous attendent.

