Après avoir accueilli avec succès une épreuve du 24 MX TOUR, les 24 et 25 juillet 2021, ce sont les meilleurs pilotes de Quad-Cross qui viendront à Castelnau de Lévis les 18 et 19 septembre disputer la finale 2021 permettant de désigner le Champion de France. 25 pilotes sont d’ores et déjà engagés et parmi eux : Sylvain Petit (Kawasaki 450cc), leader actuel, le Belge Randy Naveaux (Yamaha 450cc), champion de France en titre, 2ème au provisoire 2021, Rodolphe Schneider (Yamaha 450cc), 3ème au provisoire 2021, le champion de Norvège Christopher Tveraen (Yamaha 450cc), 4ème au provisoire 2021. La piste de Puech Rampant est la seule à vous proposer, en Occitanie, du quad-cross d’un tel niveau et ce depuis 2007 ! Dès le samedi, 120 pilotes de moto-cross participeront aux 8 courses des championnats d’Occitanie féminines, vétérans, super-vétérans et open 250/450cc. Le dimanche en lever de rideau du quad-cross se dérouleront les épreuves des championnats d’Occitanie de moto-cross 85cc et 125cc. Après s’être qualifié au championnat de France 125cc en juillet le local Enzo Audouy-Schneider pourrait utiliser sa bonne connaissance du circuit et viser l’une des premières places. Toutes les commodités sont prévues pour vous accueillir, l’entrée sera gratuite jusqu’à 13 ans. Au delà, elle sera de 10 € pour un ou deux jours. Pour l’achat de 2 billets jusqu’au 15 septembre, le 3ème vous sera offert ! En raison du COVID19 tout un chacun devra fournir le pass-sanitaire. Nous vous attendons nombeux ! Réservez par téléphone : 06 89 51 76 26

