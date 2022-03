Finale Buzz Booster P.A.C.A Marseille 11e Arrondissement Marseille 11e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 11e Arrondissement Choisir 5 pépites, parmi 108 artistes était le challenge du jury Buzz Booster P.A.C.A. Il a fallu analyser le potentiel scénique, la qualité des prods et des textes, la DA.



Les finalistes cette année sont :

Ciuboyz – Jonny Vegas – MC4 – Nali – Swanee



L'Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement

