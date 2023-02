Finale Buzz Booster P.A.C.A L’Affranchi, 29 avril 2023, Marseille 11e Arrondissement Marseille 11e Arrondissement.

Finale Buzz Booster P.A.C.A

212 boulevard de Saint-Marcel L’Affranchi Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhone L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel

2023-04-29 20:00:00 – 2023-04-29

L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel

Marseille 11e Arrondissement

Bouches-du-Rhone

Marseille 11e Arrondissement

1er Dispositif de détection d’artistes de la scène rap émergente. Le Buzz Booster sera comme chaque année à l’Affranchi pour sa finale régionale P.A.C.A.



L’association a pour objectifs :

– La valorisation de la scène musicale rap et hip hop,

– L’accompagnement de la démarche de professionnalisation d’artistes émergents en musiques rap et hip hop,

– La dynamisation du réseau de diffusion des musiques rap et hip hop,

– La réunion d’un réseau d’acteurs liés à la culture avec des événements au niveau régional et national, notamment le dispositif de repérage, d’accompagnement et de diffusion « Buzz Booster ».



Les membres :

Auvergne Rhône Alpes : Bizarre! et Flower Coast,

Bretagne : Hip Hop New School et Bonjour Minuit,

Centre Val de Loire : Le Temps Machine,

Grand Est : Zikamine,

Hauts de France : Le Flow et Secteur 7

Ile de France : La Place,

Normandie : Le Tetris et Colossale Records

Nouvelle Aquitaine : Rock School Barbey et Le Rocher de Palmer,

Occitanie : Da Storm et La Casa Musicale,

Pays de la Loire : Pick Up et Trempo,

et pour notre région Provence Alpes Côte d’Azur : l’Affranchi.



[gratuit sur invitation : https://l-affranchi.com/project/finale-buzz-booster-p-a-c-a-3/]

Rendez-vous samedi 29 avril à l’Affranchi pour la finale régionale P.A.C.A. de Buzz Booster !

L’Affranchi 212 boulevard de Saint-Marcel Marseille 11e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-02-22 par