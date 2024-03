Finale bretonne MT180 Le Quartz Brest, mardi 19 mars 2024.

Finale bretonne MT180 16 doctorantes et doctorants bretons tenteront de décrocher leur place pour la demi-finale nationale. Venez les encourager ou soutenez-les à distance ! Mardi 19 mars, 19h30 Le Quartz Entrée libre sur inscription

Le 19 mars, 16 doctorantes et doctorants venus de l’Université de Bretagne Occidentale, l’Université Bretagne Sud, IMT Atlantique, ECAM Rennes et l’Université de Rennes monteront sur scène au Quartz à Brest et présenteront leurs thèses dans des domaines très variés en 3 minutes, à l’aide d’un seul visuel.

A l’issue des présentations, deux candidat·es seront qualifié·es pour la demi-finale nationale de « Ma Thèse en 180 secondes » qui aura lieu fin mars à Paris. Une place sera attribuée par un jury composé d’expertes et experts du monde socio-économique, de la recherche et des médias et une autre par le public présent à l’événement et les internautes. Tous évalueront l’éloquence et la capacité de médiation des candidat·es breton·nes.

Le Quartz 60 Rue du Château, 29200 Brest

doctorat PhD

Vincent Clavot / Dircom de l’Université de Rennes