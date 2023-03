Final Viral battle + concert Tracy de Sa Cité de la musique Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

2023-04-29 17:00:00 17:00:00 – 2023-04-29 23:30:00 23:30:00

Drôme 17h >18h30 – Battle de danse · Ouverte à tous·tes

18h30 >19h30 – DJ-set · Par Il A Pas Dit Bonjour

19h30 >21h30 – Finale rap et danse

Final Viral battle + concert Tracy de Sa
Cité de la musique
3 Quai Sainte-Claire, 26100 Romans-sur-Isère
+33 4 75 02 00 40
https://www.lacordo.com/

