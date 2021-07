Salon-de-Provence Château de l'Empéri Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence FINAL PERPÉTUEL Château de l’Empéri Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le concert final de SALON a toujours une saveur particulière. Teinté de joie et de mélancolie. Une forme de plénitude, un sentiment d’achévement. On ne voudrait plus que ça s’arrête. Franz Schubert (1797-1828) Quintette D956 opus 163 en do majeur Aurélien Pascal violoncelle Quatuor Mona Albert Guinovart (1962-) Trio Charlotte Juillard violon Benoît de Barsony cor Albert Guinovart piano Franz Krommer (1759-1831) Variations sur un thème de Pleyel en fa majeur B 338 Mathilde Lebert hautbois François Meyer hautbois Gilbert Audin basson Ernest Chausson (1797-1828) Chanson perpétuelle (1898) Marina Viotti mezzo-soprano Gordan Nikolić violon Lise Berthaud alto Trio Karénine Franz Doppler (1821-1883) Duettino Hongrois opus 36 Andante & Rondo opus 25 Emmanuel Pahud & Denizcan Eren flutes Éric Le Sage piano Ludwig van Beethoven (1770-1827) Septuor en mi bémol majeur, opus 20 Liya Petrova violon Joaquin Riquleme Garcia alto Aurélien Pascal violoncelle Olivier Thiery contrebasse Paul Meyer clarinette Gilbert Audin basson Benoît de Barsony cor

