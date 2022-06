Final -ManiFeste 2022 se termine sur un éclat de rire salvateur Centre Pompidou, 30 juin 2022, Paris.

Le jeudi 30 juin 2022

de 20h30 à 23h00

. payant Tarif plein : 18 € Tarif réduit : 14 € Pass ManiFeste : 10 € Pass Jeune : 5 €

Dernière salve de ManiFeste dans le Grand Nord. La nature évoquée par Solar est une analogie : l’harmonie semble obéir aux lois de la gravitation, selon Kaija Saariaho. Une harmonie stable face à d’autres polarités enrichies par des claviers électroniques. La nature de Hibernation reflète la solitude absolue. Sebastian Hilli et Jenny Jokela, deux jeunes artistes finlandais, assument le caractère naïf et sentimental du film d’animation et de la simplicité musicale. La nature de la compositrice russe Elena Rykova est urbaine et hétéroclite, transitant par l’image, la performance, le multimédia. Enfin, la Belle Nature chez le Norvégien Øyvind Torvund est délibérément déconstruite. Par sa musique et ses schémas projetés, le compositeur exhibe certains lieux communs du contemporain : la fiction d’une nature idyllique, la préoccupation du genre, la prolifération des fields recordings, l’invocation de l’intelligence artificielle à propos de tout et surtout de rien… ManiFeste 2022 se termine ainsi, sur un éclat de rire salvateur.

IEMA – Ensemble 2021-22

Alexander Sinan Binder direction

Manuel Poletti électronique Ircam

Elena Rykova In the Presence of Absence – création française

Sebastian Hilli / Jenny Jokela Hibernation – création 2022

Commande de l’Ircam-Centre Pompidou, Time of Music, IEMA, Festival Gaudeamus, avec le soutien du réseau ULYSSES

Kaija Saariaho Solar

Øyvind Torvund Plans – création française

Coproduction Ircam/Les Spectacles vivants-Centre Pompidou. Avec le soutien du réseau ULYSSES, subventionné par le programme Europe créative de l’Union européenne.

Centre Pompidou Pompidou 75004 Paris

Contact : https://manifeste.ircam.fr/agenda/final/detail/ https://manifeste.ircam.fr/agenda/final/detail/

hibernation1