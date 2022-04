Final Cut, 8 mai 2022, .

Final Cut

2022-05-08 16:00:00 – 2022-05-08

“Au-delà de l’histoire singulière, Final Cut illustre, bien mieux que de nombreux écrits, la responsabilité de la grande Histoire : ici celle de la colonisation, ses silences, ses dénis… Une œuvre d’art bouleversante dont nul ne peut sortir indemne.” Alice Cherki, écrivaine, psychiatre, psychanalyste



“Elle a occupé toute la scène de mon enfance et de mon adolescence, cette folie maternelle. Mon père se tenait là, comme flouté, comme ces négatifs photographiques que ma mère n’avait pu se résoudre à jeter. Il est vrai : elle l’avait refoulé aux frontières, ce spectre, cet étranger, dont elle avait voulu effacer jusqu’au nom.” Myriam Saduis.



Ce monologue-en-duo, plein d’images et de chansons, dit le refus de se laisser briser. La brisure fait place à l’enquête, et l’enquête ouvre au monde. Les petits mondes et le grand Monde sont ici tout emboîtés : colonisation des peuples, des corps des fils, des corps des filles. Mais rien ne peut en faire taire le récit : vif, documenté, millimétré.



Un spectacle de Myriam Saduis

Dans le cadre de la Biennale des écritures du réel

Une proposition de Théâtre la Cité



A partir de 16 ans

[Salle Seita]

Retrouvez Final Cut, spectacle de Myriam Saduis, à la Friche Belle de Mai le 8 mai.

https://www.theatrelacite.com/

