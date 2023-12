Fin (Faim) : atelier d’écriture avec Théophile Dubus Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 10h00 à 12h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Venez écrire en famille avec Théophile Dubus

Fin (faim) est la nouvelle pièce de théâtre de Théophile Dubus, qui se jouera au théâtre de L’étoile du nord jeudi 8 et vendredi 9 février dans le cadre du festival La fabrique des écritures.

Dans ce nouvel opus, l’auteur nous plonge dans des temps bizarres et abîmés que Prudence, une personne de sept ans qui vivait à Charmont-sous-Barbuise, a tenu son journal. Le carnet de Prudence, hanté par des monstres dévoreurs d’enfants, c’est une collection d’histoires, d’énigmes et de cauchemars – un genre de cabaret, fait pour rire, avoir peur, pleurer, réfléchir et trouver du courage (dans cet ordre ou dans un autre).

La bibliothèque vous invite le samedi 27 janvier à un atelier d’écriture parent-enfant lui faisant écho.

En compagnie de Théophile Dubus , vous écrirez en famille une série d’histoires courtes et pleines de mystères.

Les participant.e.s à l’atelier pourront assister à la représentation du 9 février à 20h à L’étoile du nord

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

théatre de l’étoile du nord théophile dubus