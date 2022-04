Fin et suite – Simon Tanguy Marseille 3e Arrondissement, 2 juin 2022, Marseille 3e Arrondissement.

5 5 Ces quatre-là savent que la fin du monde est proche. Ils s’interrogent sur ce qui va bientôt disparaitre, changent de sujet, traversent tous les thèmes possibles pour ne rien oublier, se livrer et tout oser…



Avec Fin et suite, piochant tour à tour dans le burlesque, la narration et la danse, Simon Tanguy recherche le tout- azimut, la liberté́, l’instant magique. Autour d’un sujet lourd dont la jeunesse ressent l’imminence, il combine textes et gestes avec fougue et humour, s’essayant à un nouvel imaginaire pour le futur de l’humanité et de la planète. Entre angoisse et libération dans un contexte apocalyptique, les interprètes élancent leurs danses, corps et mots, dans la recherche généreuse d’une forme d’espoir et d’émancipation.



Chorégraphie & texte : Simon Tanguy

Dramaturgie & direction d’acteurs : Thomas Chopin

Interprètes : Margaux Amoros, Jordan Deschamps, Margaux Marielle-Trehouart, Sabine Rivière

Mixage & montage sonore : Jérémy Rouault

Création lumière : Ronan Bernard

Création costume : Stefani Gicquiaud

Durée : env 1h

