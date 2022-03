“Fin et suite” de Simon Tanguy – Propagande C Le Rive Gauche Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime

“Fin et suite” de Simon Tanguy – Propagande C Le Rive Gauche, 6 avril 2022, Saint-Étienne-du-Rouvray. “Fin et suite” de Simon Tanguy – Propagande C

Le Rive Gauche, le mercredi 6 avril à 20:30 tarifs de 5 à 18 €

La fin du monde est proche. Propagande C imagine alors une danse et rêve à haute-voix de la suite. Burlesque, narration, danse, cette création recherche le tout-azimut, la liberté, l’instant magique. Le Rive Gauche 20, Avenue du Val l’Abbé, Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T20:30:00 2022-04-06T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Autres Lieu Le Rive Gauche Adresse 20, Avenue du Val l'Abbé, Saint-Etienne-du-Rouvray Ville Saint-Étienne-du-Rouvray lieuville Le Rive Gauche Saint-Étienne-du-Rouvray Departement Seine-Maritime

Le Rive Gauche Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne-du-rouvray/

“Fin et suite” de Simon Tanguy – Propagande C Le Rive Gauche 2022-04-06 was last modified: by “Fin et suite” de Simon Tanguy – Propagande C Le Rive Gauche Le Rive Gauche 6 avril 2022 Le Rive Gauche Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray

Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime