FIN ET SUITE – CHAÎNON MANQUANT Laval, 18 septembre 2021, Laval.

FIN ET SUITE – CHAÎNON MANQUANT 2021-09-18 21:00:00 – 2021-09-18 21:55:00 Le Théâtre de Laval 34 Rue de la Paix

Laval Mayenne

Un soir d’été, quatre amis se retrouvent. Ils ont appris la nouvelle. Comme tous, ils savent que la fin du monde est proche. Ils s’interrogent, et leurs échanges les embarquent dans une turbulence dansée, une dernière mise à nu pour explorer ce qu’il reste d’humain.

Simon Tanguy crée un nouveau récit sur ce que nous partageons et sur ce que nous pouvons, ou non, espérer. Piochant tour à tour dans le burlesque, la narration et la danse, cette création recherche le tout-azimut, la liberté, l’instant magique. Sur un plateau nu, les interprètes articulent la parole et la danse, le corps et les mots, en une expérience unique, dans une recherche généreuse d’une forme d’espoir et d’émancipation.

Choregraphie et texte : Simon Tanguy

Dramaturgie et direction d’acteurs : Thomas Chopin

Interpretation : Margaux Amoros, Jordan Deschamps, Margaux Marielle-Trehouart, Sabine Rivière

Tout public à partir de 10 ans

Durée : 55 min – Tarifs : 10€/8€

FIN ET SUITE – Propagande C

https://www.lechainon.fr/programmation/fin-et-suite/

