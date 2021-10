Paris Euronext Hauts-de-Seine, Paris Fin des candidatures TechShare 2021-2022 Euronext Paris Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Euronext organise chaque année TechShare, le programme d’initiation aux marchés financiers pour les PME innovantes. TechShare forme les start-ups à forte perspective de croissance qui envisagent une entrée en Bourse dans les 18-24 mois. Qui peut candidater ? – SOCIÉTÉS TECH avec des besoins de financement significatifs – Avec de fortes PERSPECTIVES DE CROISSANCE – Ayant réalisé un 2ème TOUR DE TABLE, ou envisageant de LEVER +10M€ DANS LES 2-3 ANS Pour candidater, il vous suffit de passer par le lien de l’évènement. TechShare est le programme d’initiation aux marchés financiers pour les PME innovantes. Cette formation est organisée une fois par an sur une période de 6 mois par Euronext. Euronext 14 place des Reflets 92054 Paris La Défense Paris Quartier Gambetta Hauts-de-Seine

