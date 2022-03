Fin de service Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne

Fin de service Bures-sur-Yvette, 12 mars 2022, Bures-sur-Yvette. Fin de service Rue Descartes Centre Culturel Marcel Pagnol Bures-sur-Yvette

2022-03-12 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-12 Rue Descartes Centre Culturel Marcel Pagnol

Bures-sur-Yvette Essonne Bures-sur-Yvette EUR Dans sa villa isolée de bord de mer, Madame, exigeante, impétueuse et capricieuse comble l’ennui en humiliant son fidèle domestique Gork, qui ne manque pas de répartie centre.culturel@bsy.fr +33 1 69 18 79 50 https://www.vostickets.eu/billet?id=CENTRE_CULTUREL_MARCEL_PAGNOL Rue Descartes Centre Culturel Marcel Pagnol Bures-sur-Yvette

dernière mise à jour : 2021-12-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette, Essonne Autres Lieu Bures-sur-Yvette Adresse Rue Descartes Centre Culturel Marcel Pagnol Ville Bures-sur-Yvette lieuville Rue Descartes Centre Culturel Marcel Pagnol Bures-sur-Yvette Departement Essonne

Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bures-sur-yvette/

Fin de service Bures-sur-Yvette 2022-03-12 was last modified: by Fin de service Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 12 mars 2022 Bures-sur-Yvette Essonne

Bures-sur-Yvette Essonne