du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet à Moutiers les mauxfaits

Fin de semana de luchas a la granja del Loriot : encuentros entre campesinos, habitantes, militantes. Tejer lazos entre luchas sociales y campesinas

