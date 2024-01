Fin de semaine: Confessions nocturnes La Mer Veilleuse Marseille, vendredi 23 février 2024.

Fin de semaine: Confessions nocturnes ♫♫♫ Vendredi 23 février, 19h00 La Mer Veilleuse Prix libre

Aussi festif que Diam’s, aussi sombre que Vitaa, le collectif Fin de Semaine revient après un festival Dark pouet pouet endiablé et vous propose ses Confessions nocturnes !

Du jeudi 22 au dimanche 25 février, on envahit de la Mer Veilleuse (18 place Notre Dame du Mont, Marseille) et on la transforme en club goth à notre façon !

Sombre poésie poésie

Freki l’enfant fou Tattoo

Blind test

Fin de semaine djset

Sombre live doomed wave + performance

Nelly Tarot

La voix de satan djset

Will unpleasant et Chouchamp djset darkwave / ebm / postpunk / minimal

Paris collectif symphonies dissonantes

Jadouille la freepouille Djset cold wave / darkwave

Dark karaoke sélection de musiques sombres et joyeuses

Toutes les soirées sont à prix libre.

La Mer Veilleuse 18 place Notre-Dame du Mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

