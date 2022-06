Fin de saison au Théâtre de poche Hédé-Bazouges Hédé-Bazouges Catégories d’évènement: 35630

Hédé-Bazouges

Fin de saison au Théâtre de poche Hédé-Bazouges, 11 juin 2022, Hédé-Bazouges. Fin de saison au Théâtre de poche Théâtre de Poche 2 rue Saint-Louis Hédé-Bazouges

2022-06-11 – 2022-06-11 Théâtre de Poche 2 rue Saint-Louis

Hédé-Bazouges 35630 Au programme : Les gros patinent bien – Cabaret en carton – Pierre Guillois & Olivier Martin-Salvan Un acteur raconte l’incroyable épopée à travers l’Europe et les siècles d’un homme qui, au bord d’un fjord au fin fond des îles Féroé, reçut la malédiction d’une sirène qu’il avait pêchée par mégarde dans les eaux gelées, quoique salées, sous les pourtant magnificences auspices d’une aurore boréale joliment grêlée… Voilà pour la genèse de l’histoire. L’homme traverse ensuite terres et mers, enchaine périples sur périples et finit roi, peut-être ? L’acteur est accompagné par un factotum, régisseur ou acteur de complément, qui est aussi malingre que l’autre est généreux et qui s’échinera, à l’aide d’affichettes en carton maladroitement barbouillées et autres boites, à nous faire comprendre le sens de ce voyage que d’aucun·es disent initiatique… billetterie@theatre-de-poche.com +33 9 81 83 97 20 http://theatre-de-poche.com/ Au programme : Les gros patinent bien – Cabaret en carton – Pierre Guillois & Olivier Martin-Salvan Un acteur raconte l’incroyable épopée à travers l’Europe et les siècles d’un homme qui, au bord d’un fjord au fin fond des îles Féroé, reçut la malédiction d’une sirène qu’il avait pêchée par mégarde dans les eaux gelées, quoique salées, sous les pourtant magnificences auspices d’une aurore boréale joliment grêlée… Voilà pour la genèse de l’histoire. L’homme traverse ensuite terres et mers, enchaine périples sur périples et finit roi, peut-être ? L’acteur est accompagné par un factotum, régisseur ou acteur de complément, qui est aussi malingre que l’autre est généreux et qui s’échinera, à l’aide d’affichettes en carton maladroitement barbouillées et autres boites, à nous faire comprendre le sens de ce voyage que d’aucun·es disent initiatique… Théâtre de Poche 2 rue Saint-Louis Hédé-Bazouges

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 35630, Hédé-Bazouges Autres Lieu Hédé-Bazouges Adresse Théâtre de Poche 2 rue Saint-Louis Ville Hédé-Bazouges lieuville Théâtre de Poche 2 rue Saint-Louis Hédé-Bazouges Departement 35630

Hédé-Bazouges Hédé-Bazouges 35630 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hede-bazouges/

Fin de saison au Théâtre de poche Hédé-Bazouges 2022-06-11 was last modified: by Fin de saison au Théâtre de poche Hédé-Bazouges Hédé-Bazouges 11 juin 2022 35630 hédé-bazouges

Hédé-Bazouges 35630