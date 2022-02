Fin de partie de Samuel Beckett Theatre de la Verrière, 3 mars 2022, Lille.

Fin de partie de Samuel Beckett

Sur le bord du monde, Clov, Hamm, Nagg et Nell – pauvres rescapés de la vie – continuent joyeusement à réinventer le jeu de l’humanité. Et ils résistent. Inexorablement. Pour continuer à exister, ils remplissent le temps des mots qui les émeuvent, les font rire ou pleurer. Ils vaquent à leurs occupations. Le monde s’est effondré mais eux comme si de rien n’était, ils continuent. Peut-être tiennent-ils par une forme d’amitié et de solidarité qui ne se diront jamais ? En tout cas, ils continuent à s’occuper les uns des autres, ils continuent à se faire exister les uns les autres. Notre Fin de Partie est une invitation à se bouger, une ode à ne pas s’arrêter, un appel à exister – l’humanité est résistante – et tant qu’on peut continuer à jouer, ça respire encore. Texte Samuel Beckett, mise en scène Vincent Dhelin & Olivier Menu, avec Lyly Chartiez Mignauw, Didier Cousin, Cédric Duhem, Olivier Menu, scénographie Johanne Huysman, costumes Alexandra Charles, lumières Annie Leuridan, texte publié par Les Editions de Minuit, visuel © Jeanne Roualet, photos Xavier Cantat, production Les fous à réAction [associés], coproduction Le Vivat – scène conventionnée d’intérêt national art et création Armentières et Le Bateau Feu – scène nationale Dunkerque Spectacle

Notre Fin de Partie est une invitation à se bouger, une ode à ne pas s'arrêter, un appel à exister – l'humanité est résistante – et tant qu'on peut continuer à jouer, ça respire encore.

