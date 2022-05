FIN DE PARTIE Boulogne-sur-Mer, 10 mai 2022, Boulogne-sur-Mer.

FIN DE PARTIE Carré sam

Place d’Argentine Boulogne-sur-Mer

2022-05-10 – 2022-05-10

Carré sam

Place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Boulogne-sur-Mer THEATRE / CIE LES FOUS À RÉACTION

mardi 10 mai 2022 à 20 H

Hamm le méchant, Clov l’ingénu et leurs parents, qui ont trouvé refuge dans une poubelle, vivent dans un monde désert et dévasté. Rien ne se passe vraiment, la fin est annoncée dès le début et les quatre personnages s’ennuient à mourir. Pourtant, ces pauvres rescapés de la vie continuent joyeusement à réinventer le jeu de l’humanité.

Ils résistent. Ils se battent. Inexorablement, pour continuer à exister, souvent dans l’humour et l’ironie, mais aussi dans la colère et le désespoir, parfois dans les souvenirs remâchés à l’infini. Ils devraient s’arrêter (se taire !) et disparaître. Mais non, ils continuent à vaquer à leurs occupations. Le monde s’est effondré mais eux comme si de rien n’était, ils continuent. Peut-être tiennent-ils par une forme d’amitié et de solidarité qui ne se diront jamais ? En tout cas ils continuent à s’occuper les uns des autres, ils continuent … à se faire exister les uns les autres.

Mise en scène Vincent Dhelin & Olivier Menu – Avec Lyly Chartiez Mignauw, Didier Cousin, Cédric Duhem, Olivier Menu – Scénographie Johanne Huysman – Costumes Alexandra Charles – Lumières Annie Leuridan – Texte publié par Les Éditions de Minuit

Production : Les fous à réAction [associés] – Coproduction : Le Vivat – scène conventionnée d’Armentières et Le Bateau Feu – scène nationale de Dunkerque – Spectacle réalisé avec l’aide du Ministère de la Culture.

La compagnie Les fous à réaction (associés) est soutenue par la DRAC hauts de France ; la Région Hauts de France ; le Département du Nord ; la ville d’Armentières. Remerciements au théâtre de La Virgule à Tourcoing pour son soutien.

INFOS & BILLETTERIE :

Boutique Billetterie Centre Ville – Angle rue de la Lampe / rue Nationale 62200 Boulogne-sur-Mer

Du mardi au samedi de 13h à 19h

Tel : 03.21.87.37.15 – regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr

+33 3 21 87 37 15

THEATRE / CIE LES FOUS À RÉACTION

mardi 10 mai 2022 à 20 H

Hamm le méchant, Clov l’ingénu et leurs parents, qui ont trouvé refuge dans une poubelle, vivent dans un monde désert et dévasté. Rien ne se passe vraiment, la fin est annoncée dès le début et les quatre personnages s’ennuient à mourir. Pourtant, ces pauvres rescapés de la vie continuent joyeusement à réinventer le jeu de l’humanité.

Ils résistent. Ils se battent. Inexorablement, pour continuer à exister, souvent dans l’humour et l’ironie, mais aussi dans la colère et le désespoir, parfois dans les souvenirs remâchés à l’infini. Ils devraient s’arrêter (se taire !) et disparaître. Mais non, ils continuent à vaquer à leurs occupations. Le monde s’est effondré mais eux comme si de rien n’était, ils continuent. Peut-être tiennent-ils par une forme d’amitié et de solidarité qui ne se diront jamais ? En tout cas ils continuent à s’occuper les uns des autres, ils continuent … à se faire exister les uns les autres.

Mise en scène Vincent Dhelin & Olivier Menu – Avec Lyly Chartiez Mignauw, Didier Cousin, Cédric Duhem, Olivier Menu – Scénographie Johanne Huysman – Costumes Alexandra Charles – Lumières Annie Leuridan – Texte publié par Les Éditions de Minuit

Production : Les fous à réAction [associés] – Coproduction : Le Vivat – scène conventionnée d’Armentières et Le Bateau Feu – scène nationale de Dunkerque – Spectacle réalisé avec l’aide du Ministère de la Culture.

La compagnie Les fous à réaction (associés) est soutenue par la DRAC hauts de France ; la Région Hauts de France ; le Département du Nord ; la ville d’Armentières. Remerciements au théâtre de La Virgule à Tourcoing pour son soutien.

INFOS & BILLETTERIE :

Boutique Billetterie Centre Ville – Angle rue de la Lampe / rue Nationale 62200 Boulogne-sur-Mer

Du mardi au samedi de 13h à 19h

Tel : 03.21.87.37.15 – regiespectacles@ville-boulogne-sur-mer.fr

Carré sam

Place d’Argentine Boulogne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-30 par