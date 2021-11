Fin de la restauration de l’abbatiale : colloque Saint-Sever, 13 novembre 2021, Saint-Sever.

2021-11-13 09:00:00 – 2021-11-13 18:30:00 Place du Tour du Sol Abbatiale

Saint-Sever Landes

Colloque, l’abbatiale nouvelles perspectives avec la Société de Borda. 9 h, café et mots d’accueil.

9 h 15 – 10 h 15, présentation du chantier de l’abbatiale de Saint-Sever, Stéphane Thouin, architecte en chef des M. H.

10 h 30 – 11 h 15, la sculpture de l’abbatiale de Saint-Sever au fil des restaurations, Valérie Tatin-Sauzet, restauratrice en sculpture.

11 h 15 – 12 h, présentation des travaux de restauration des décors peints et du mobilier de l’abbatiale de Saint-Sever, Alain Lacoste , conservation et restauration d’œuvres d’art.

12 h – 12 h 45, la restauration des vitraux de l’abbatiale de Saint-Sever, par Brigitte Nogaro, maître-verrier.

14 h 15 – 15 h 15, Saint-Sever dans l’art roman du sud-ouest, Quitterie Cazes, prof. universités histoire de l’art médiéval.

15 h 30 – 18 h 30, visite-rencontre de l’architecte et des artisans, et jeu : “chasse aux détails”.

