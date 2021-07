Fin de journée sur un voilier dans la baie du Havre Le Havre, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Le Havre.

Le Havre Seine-Maritime

Quoi de plus agréable qu’une balade en mer pour profiter des dernières heures du jour ?

A bord d’un voilier pouvant accueillir personnes valides ou en situation de handicap, vous aurez l’occasion de vous former à la navigation et de profiter de la baie du Havre et de ses falaises vues de la mer. Bonne humeur, convivialité et sécurité assurées par les accompagnateurs qualifiés du Sport Nautique et Plaisance du Havre !

Tout public – Durée : 2h30

Réservation obligatoire

Tarifs : 50€/personne. Pass famille à 35€/pers. à partir de 3 pers.

snph@snph.org +33 2 35 21 01 41 http://www.snph.org/balades-nautiques

